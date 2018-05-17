"На зарплату уборщиц". Российский сенатор произдевался над взносом Украины в Совет Европы

Алексей Пушков,

сенатор:

— 400 тыс. долларов, которые Киев намерен внести в бюджет Совета Европы, не спасут СЕ: не компенсируют потери от неучастия России в работе ПАСЕ и от сокращения взноса Турции. Чисто символический жест. Хватит на оплату работы уборщиц, части технических служб и на туалетную бумагу.

Напомним, что весной 2018 года Парламентской ассамблее Совета Европы признались, что из-за отказа Москвы платить взносы, а также из-за того, что Турция вернулась к статусу обычного плательщика в бюджете СЕ, образовался дефицит в 18 млн евро.

Еще в 2014 году была лишена основных полномочий из-за событий на Украине и воссоединения РФ с Крымом. После этого Россия заявила, что не будет работать на таких условиях и вернется в ПАСЕ после устранения русофобских настроений и внесения изменений в регламент организации. Также Москва прекратила выплату взносов в бюджет СЕ, пишут "Известия".