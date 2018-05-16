Отец невесты принца Гарри не приедет на свадьбу дочери

73-летний Томас Маркл, отец актрисы Меган Маркл, которая 19 мая выходит замуж за принца Гарри, не сможет посетить торжественную церемонию. В канун торжества мужчине требуется кардиологическая операция — стентирование сосудов сердца, пишет L!FE со ссылкой на портал TMZ.
Томас Маркл заявил, что недавно перенёс сердечный приступ. Он был вызван открытым письмом, в котором его сын, брат Меган, пытался убедить принца Гарри не жениться на своей сестре.
При этом ранее СМИ сообщали, что отец Меган Маркл заявлял, что он не поведёт дочь к алтарю, чтобы не создавать неудобных ситуаций.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.