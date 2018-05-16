Отец невесты принца Гарри не приедет на свадьбу дочери

Томас Маркл заявил, что недавно перенёс сердечный приступ. Он был вызван открытым письмом, в котором его сын, брат Меган, пытался убедить принца Гарри не жениться на своей сестре.

При этом ранее СМИ сообщали, что отец Меган Маркл заявлял, что он не поведёт дочь к алтарю, чтобы не создавать неудобных ситуаций.