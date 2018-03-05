В Магадане женщина случайно выжгла глаза воспитанникам детского сада

В ведомстве уточнили, что воспитательница случайно включила в помещении с детишками свет вместе с бактерицидной лампой. Лампа была непригодна для использования: ее должны были демонтировать, но вовремя это не сделали.

В результате восемь воспитанников данного учреждения получили микроожоги глаз.

Заведующему детсада вынесли представление об устранении нарушений федерального законодательства об охране здоровья и образования.

Бактерицидные лампы демонтированы.