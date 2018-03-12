В Африке при ударе молнии в церковь погибли 16 человек, более 100 пострадали

После трагедии были госпитализированы 140 человек. В критическом состоянии находятся трое.

Rwanda Seventh-Day Adventist churchgoers killed by lightning https://t.co/EycF4eHHye — BBC News (World) (@BBCWorld) 11 марта 2018 г.

9 марта молния также ударила по группе из 18 школьников. Один из них скончался, еще трое находятся в больнице, пишет "Росбалт".