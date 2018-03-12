В Африке при ударе молнии в церковь погибли 16 человек, более 100 пострадали

В Руанде при ударе молнии в церковь адвентистов седьмого дня погибли 16 человек, более 100 пострадали, сообщает BBC.
После трагедии были госпитализированы 140 человек. В критическом состоянии находятся трое.
Rwanda Seventh-Day Adventist churchgoers killed by lightning https://t.co/EycF4eHHye— BBC News (World) (@BBCWorld) 11 марта 2018 г.
9 марта молния также ударила по группе из 18 школьников. Один из них скончался, еще трое находятся в больнице, пишет "Росбалт".
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