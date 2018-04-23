Сибиряки открыли купальный сезон на Оби

"В данный момент трое мужчин на пляже "Наутилус" открывают купальный сезон", сообщается в посте.

Некоторые пользователи в комментариях сообщили, что тоже уже открыли купальный сезон, а другие обеспокоились здоровьем пловцов.

По данным pogoda.mail.ru, 22 апреля в Новосибирске температура воздуха днем достигала +17 градусов.