Сибиряки открыли купальный сезон на Оби

Трое жителей Новосибирска искупались в Оби. Видео со смельчаками появилось 22 апреля в сообществе Инцидент Новосибирск.
"В данный момент трое мужчин на пляже "Наутилус" открывают купальный сезон", сообщается в посте.
Некоторые пользователи в комментариях сообщили, что тоже уже открыли купальный сезон, а другие обеспокоились здоровьем пловцов.
По данным pogoda.mail.ru, 22 апреля в Новосибирске температура воздуха днем достигала +17 градусов.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.