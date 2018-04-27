Украинские хоккеисты забросили шайбу в свои ворота

Хоккеисты сборной Украины стали авторами курьезной шайбы на чемпионате мира в дивизионе 1В (третий дивизион) в игре с Хорватией.
В конце матча украинцы, проигрывая 2:3, сняли вратаря, чтобы с лишним полевым игроком попытаться спасти игру. За 2 секунды до финальной сирены игрок сборной Украины Владислав Гаврик, находясь в зоне хорватской команды, сделал пас из-за ворот. Шайбы никто не коснулся и она влетела в пустые ворота на противоположном конце площадки, пишет "Росбалт".
Видео автогола можно смотреть начиная с 1:48.
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