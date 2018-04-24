В Барнауле директор протезного предприятия похитила более двух миллионов рублей

Установлено, что в 2012-1014 годах подсудимая возглавляла Барнаульский филиал Московского протезно-ортопедического предприятия Минтруда и соцзащиты России. В 2014 году на предприятии прошла инвентаризация, которая показала наличие излишков в виде комплектующих для протезов и ортезов. Их общая стоимость оценивалась в 1 млн рублей.

По указанию руководителя результаты инвентаризации были пересмотрены, а денежные средства растрачены, налажен фиктивный документооборот о якобы новом поступлении уже имеющихся комплектующих от подставных юридических лиц.

Также женщина незаконно начисляла себе надбавки за стаж работы и премии, присвоив около полумиллиона рублей. За счет средств госпредприятия она организовала отдых своих родственников и знакомых в санаториях Белокурихи и на черноморском побережье, растратив 400 тыс. рублей.

А еще подсудимая требовала от своих подчиненных передачи ей части их законного заработка, которыми распоряжалась по своему усмотрению. Еще 170 тыс. рублей похищено с предприятия путем заключения договора по завышенным расценкам с близким родственником на уборку территории.

По приговору суда ей назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Она взята под стражу в зале суда.