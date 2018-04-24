В Барнауле директор протезного предприятия похитила более двух миллионов рублей

Жительницу Барнаула обвиняют во взяточничестве, коммерческом подкупе и присвоении денег в большом размере. Октябрьский районный суд Барнаула вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего руководителя ортопедического предприятия, сообщает сайт краевой прокуратуры.
Установлено, что в 2012-1014 годах подсудимая возглавляла Барнаульский филиал Московского протезно-ортопедического предприятия Минтруда и соцзащиты России. В 2014 году на предприятии прошла инвентаризация, которая показала наличие излишков в виде комплектующих для протезов и ортезов. Их общая стоимость оценивалась в 1 млн рублей.
По указанию руководителя результаты инвентаризации были пересмотрены, а денежные средства растрачены, налажен фиктивный документооборот о якобы новом поступлении уже имеющихся комплектующих от подставных юридических лиц.
Также женщина незаконно начисляла себе надбавки за стаж работы и премии, присвоив около полумиллиона рублей. За счет средств госпредприятия она организовала отдых своих родственников и знакомых в санаториях Белокурихи и на черноморском побережье, растратив 400 тыс. рублей.
А еще подсудимая требовала от своих подчиненных передачи ей части их законного заработка, которыми распоряжалась по своему усмотрению. Еще 170 тыс. рублей похищено с предприятия путем заключения договора по завышенным расценкам с близким родственником на уборку территории.
По приговору суда ей назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Она взята под стражу в зале суда.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.