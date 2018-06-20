В барнаульском колледже девушка разозлилась на знакомую и ударила ее стулом

Жительницу Барнаула осудили за умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Девушка ударила приятельницу стулом, сообщает прокуратура Алтайского края.
Суд установил, что потерпевшая была на занятиях в аудитории одного из колледжей Барнаула. Злоумышленница опоздала и села за парту, которая была позади сокурсницы. Вскоре она взяла стул и ударила металлической ножкой в голову потерпевшей. Здоровью девушки был причинен легкий вред
Злоумышленница признала свою вину. Она рассказала, что разозлилась на приятельницу, узнав, что та настраивает против нее парня и друзей.
Девушку приговорили к обязательным работам.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.