В барнаульском колледже девушка разозлилась на знакомую и ударила ее стулом

Суд установил, что потерпевшая была на занятиях в аудитории одного из колледжей Барнаула. Злоумышленница опоздала и села за парту, которая была позади сокурсницы. Вскоре она взяла стул и ударила металлической ножкой в голову потерпевшей. Здоровью девушки был причинен легкий вред

Злоумышленница признала свою вину. Она рассказала, что разозлилась на приятельницу, узнав, что та настраивает против нее парня и друзей.

Девушку приговорили к обязательным работам.