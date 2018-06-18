В Барнауле отключили воду по контуру ТЭЦ-2

Гидравлические испытания по контуру ТЭЦ-2 в Барнауле пройдут с 18 по 27 июня, а ремонт с 28 по 11 июля.

В контур ТЭЦ-2 входят следующие районы: дома в границах улиц Малахова, Юрина, Солнечная Поляна, пр. Космонавтов; проспект Космонавтов, Малахова, Глушкова, Тимуровская, П. Сухова, Горно-Алтайская и С. -Западная;

жилплощадка, микрорайоны ВРЗ и Восточный;

пр. Ленина, улицы С. -Западная, Г. Исакова, С. Армии, Матросова, Кулагина, пр. Калинина и улица Чеглецова;

в центре Барнаула: дома на проспекте Ленина, улицах Новоугольная и Профинтерна, пр. Строителей и Социалистический, улице Молодежная;

центральный район — здания в периметре пр. Ленина и Комсомольский, улиц Димитрова, Чкалова, Кирова и Трудовой. По контуру ТЭЦ-3 воду уже отключали. Ее не было с 14 мая по 7 июня.