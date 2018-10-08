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В Барнауле пройдут обучающие курсы по внедрению и поддержанию системы ХАССП на предприятии

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае», информирует о проведении ежемесячных 3-х дневных обучающих курсов по внедрению и поддержанию системы ХАССП на предприятии, в этом месяце курс пройдёт с 9 по 11 октября 2018 г.

Продукты.
Продукты.
СС0

В основе курса лежит изучение основных принципов работы ХАССП, способствующих обеспечению выпуска безопасных продуктов, что в свою очередь ведёт к улучшению качества конечного продукта. ХАССП находится в основе всех стандартов управления пищевой безопасности и является обязательным требованием законодательства Российской Федерации.

Преподаватели данного курса высококвалифицированные специалисты в области обеспечения безопасности пищевых продуктов и системы менеджмента качества.

Также для вашего удобства курсы могут быть проведены как на базе нашего учреждения, так и с выездом на ваше предприятие.

Источник: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»,

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