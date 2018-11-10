День Богини Макошь: как и почему этот праздник отмечали древние славяне

Богиня Макошь считается покровительницей женщин. День, который ей посвящен в 2018 году выпадает на 10 ноября. Altapress.ru рассказывает, что запрещали славянским женщинам по пятницам, как возникла традиция запускать кошку в дом первой и причем тут Богиня Макошь.

Богиня мудрости и рукоделия в мифологии

В древности к ней обращались за женихом, легкими родами, просили сохранить здоровье мужа и детей. Богиня Макошь традиционно считалась покровительницей рукоделия, но к ней же обращались за урожаем.

В славянской мифологии она почиталась настолько, что на Киевском капище, древнейшем языческом святилище, её идол стоял наравне с мужскими. В ранних летописных сводах идолы, список которых открывает Перун, заканчиваются ей.

Что запрещали в День Макоши?

Её день — пятница. Считалось, что в её праздник, который выпадает на этот день, да и в любую другую пятницу, нельзя прясть, стирать и даже купать детей. Иначе можно легко завлечь в дом беды, испортить здоровье. А женщин, которые нарушали запрет, считали «нечестивыми».

Её почитали и как жену домового. Она помогала хозяйкам в быту, успокаивала детей, избавляла от болезней. Всем этим награждала Макошь за исполнение несложных правил: хозяйка должна была кинуть в колодец своё полотно или пряжу. Такое пожертвование на целый год защищало хозяйку от напастей.

Приметы , связанные с Богиней Макошь

Почитатели хранительницы очага верили, что она могла связаться с любым домашним животным. А её любимым была кошка. Возможно, это и есть та причина, по которой кошка должна первой зайти в новое жилище. Так семья располагает к себе хранителей дома — домового и его жену.

Ещё одним добрым знаком была паутина, попавшая в лицо. Древние славяне верили, если оборвать паутину — Богиня разгневается. Ведь пауки считались её верными слугами.

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