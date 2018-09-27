В городе Камень-на-Оби на частоте 103,9 FM началось вещание «Дорожного радио»

«Дорожное радио» входит в ТОР-3 радиостанций в России по ежедневной, еженедельной аудитории слушателей и доле рынка по аудитории: ежедневно радиостанцию слушают около 10 миллионов человек.

Уникальная технология вещания позволила «Дорожному радио» стать лидером по охвату всех основных магистралей страны. На сегодняшний день региональная сеть станции насчитывает более 370 пунктов установки передатчиков, «Дорожное радио» звучит более чем в 670 городах России, а также на всех основных дорожных магистралях и автодорогах регионального и местного значения, общая протяженность которых оценивается Росавтодором в 1,1 миллиона километров.

Идея единого радиовещательного пространства отражена в слогане «Дорожного радио» «Вместе в пути!». В эфире радиостанции — душевные песни, актуальная дорожная информация и полезные передачи. Плейлист состоит из самой разнообразной российской и зарубежной поп-музыки: от шедевров второй половины 20 века, хорошо знакомых хитов 90-х до современных танцевальных новинок.

Справка

Камень-на-Оби— административный центр Каменского района и городского поселения город Камень-на-Оби Алтайского края. Датой основания Камня-на-Оби считается 1751 год. Поселение образовалось при слиянии нескольких мелких сел. Название села имеет буквальное объяснение: село названо так из-за выхода на поверхность земли скальной породы отрога Салаирского кряжа. Выгодное географическое местоположение и наличие пристани обусловило бурное экономическое развитие села. К концу XIX века село Камень было крупным торговым селом Барнаульского уезда Томской губернии, становится центром Каменской волости. В 1912 году по оборотам торговли село Камень занимало 4-е место в Томской губернии, после Томска, Новониколаевска (Новосибирска) и Барнаула. В настоящее время в Камне-на-Оби хорошо развита торговля и пищевая промышленность, а также другие отрасли. Основные предприятия: металлозавод, мясокомбинат «Восход», маслосыркомбинат, рыбозавод, птицефабрика, элеватор, мебельная фабрика, предприятие по производству продуктов глубокой заморозки. В конце 2010 года завершено строительство одного из крупнейшего в сибирском регионе деревообрабатывающего комбината. Проектная мощность комбината — 1000 кубометров древесины в сутки. Население Камня-на-Оби более 40 тысяч человек.

Источник: https://myaltai.com/2018/09/25/53146.html