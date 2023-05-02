Три врага бизнеса, или как одержать победу над рисками

«Новая реальность», пришедшая в экономику за последние годы, заставила отечественный бизнес искать и новые приемы борьбы с возросшими валютными, инфраструктурными и ценовыми рисками. О способах нейтрализации таких рисков, которые предлагает современный фондовый рынок и вариантах эффективного размещения временно свободных денежных средств рассказывает директор филиала «Открытие Инвестиции» в г. Барнауле Андрей Шалаев .

В условиях макроэкономической турбулентности для российского бизнеса особо важны три фактора — инфраструктурный риск, валютный риск и инфляция. Это «три врага», которые значительно влияют на финансовые показатели — например, компании могут получить существенный убыток из-за переоценки как собственной продукции, так и сырья или комплектующих, использовавшихся в производстве.

Инфраструктурный риск — то есть, риск самой финансовой и торговой системы, доступа к активам, — опасен своей непредсказуемостью. Вспомните — еще недавно курс рубля к доллару был относительно стабилен, а доллар и евро казались надежными валютами. Сейчас все изменилось — на фоне усиления санкционного давления на Россию доллары и евро приобрели репутацию токсичных валют, ведь новые и новые ограничения, вводимые Западом, делают операции с этими валютами все более рискованными. Более того, Банк России сообщил, что будет содействовать ускорению девалютизации и сокращению операций банков в долларах и евро. Процесс девалютизации, пусть и не самыми стремительными темпами, но движется и постепенно набирает обороты, а значит, вашему бизнесу самое время задуматься над альтернативой долларам и евро.

Какие варианты может предложить фондовый рынок для минимизации этих рисков? Например, можно распределить средства по валютам дружественных стран, скажем, вложить средства в юань. В «Открытие Инвестиции» есть возможность инвестировать в юань напрямую, покупая его по биржевому курсу — для этого надо всего лишь открыть брокерский счет для юридического лица.

Кроме того, для бизнеса сейчас очень важен и вопрос размещения временно свободных денежных средств — при выборе актива необходимо сочетать надежность и достаточно высокую доходность. Здесь на помощь также придут инструменты фондового рынка, например, так называемые квазивалютные инструменты. Компания может купить облигации, номинированные в валюте, скажем, в долларах или евро, выплаты по которым производятся в рублях. В этом случае бизнес, с одной стороны, будет защищен от ограничений по валюте, а с другой стороны, получит еще купонный доход, который позволит защититься от инфляции. У владельца таких бумаг есть стабильный поток, а выплата в рублях нивелирует валютный риск.

Важно отметить, что такого рода операции не требуют от компании найма высококвалифицированных финансистов — брокер предлагает пакет услуг, в рамках которых специалисты будут вести ваши операции с валютой и ценными бумагами, консультировать и рекомендовать наиболее эффективные способы управления ликвидностью компании.