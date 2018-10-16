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Мокрый снег и гололед обещают синоптики жителям Алтайского края

16 октября на большей части Алтайского края ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, гололёд. Местами синоптики обещают сильные осадки.

Зима. Мокрый снег.
Зима. Мокрый снег.
СС0

Температура воздуха днем по краю будет +7 … +12 градусов. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с, местами порывы 12−17 м/с.

В Барнауле во вторник временами возможен дождь. Воздух прогреется только до +7 … +9 градусов. Ветер северо-восточный, 7−12 м/с.

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