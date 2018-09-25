Присоединение к электросетям «под ключ» и другие дополнительные услуги предлагает «Алтайэнерго»

Услуга: «Технологическое присоединение под ключ» становится все более востребованной. Потребителю больше не нужно думать о том, как присоединить к электрическим сетям жилой объект или производственное помещение. Он получает возможность доверить совершенно все заботы и тонкости по вопросам присоединения к электрической сети энергетикам. Все вопросы, начиная с оформления документов и заканчивая сдачей готового объекта, решают в компании высококвалифицированные специалисты.

Потребителям предлагается также сервис «Энергооадвокат». Это личный администратор, который сопровождает действия заявителя на всех этапах, от первой консультации до выполнения обязательств по заключенному договору технологического присоединения. Услуга доступна для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Для большей надежности профессионалы — энергетики теперь могут качественно провести и такие работы как: установка и замена приборов учета электроэнергии, оформление всех необходимых для этого документов. Возможно испытание и измерение электрооборудования, тепловизионное обследование. Проводится также техническое обслуживание и ремонт электрооборудования любого класса напряжения, проектно-изыскательные работы по внешнему электроснабжению электроустановок любой сложности. Благодаря современной технической базе, все необходимые мероприятия проводятся качественно и в строго оговоренные сроки, в полном соответствии всем техническим нормам и требованиям. На все виды услуг предоставляется гарантия.

Для того, чтобы воспользоваться услугами профессионалов достаточно обратиться в центры обслуживания потребителей (ЦОП) «Алтайэнерго», которые находятся в каждом производственном отделении или районе электрических сетей. В Барнауле ЦОП расположен по адресу: ул. Кулагина, 16. Телефон бесплатной горячей линии ПАО «МРСК Сибири»: 8−800−1000−380.