«Вы попали в беду»: мужчина «разыграл» бийчан на сотни тысяч рублей

Житель Новосибирской области разыграл бийчан на крупную сумму денег. Он звонил пожилым людям, говорил, что они попали в беду, сообщает краевая прокуратура.

Установлено, что ранее неоднократно судимый мужчина после освобождения из тюрьмы звонил жителям Бийска, изменял голос и вводил в заблуждение людей преклонного возраста. Он говорил, что они попали в беду. Под воздействием обмана, потерпевшие переводили осужденному от 10 до 131 тыс. рублей.

По указанной схеме мужчина обманул 19 человек. Некоторые потерпевшие проявили бдительность и немедленно сообщили о том, что их пытаются обмануть по телефону.

В суде мужчина заявил о непричастности к некоторым преступлениям, указав, что это был простой розыгрыш.

Однако следователи собрали достаточно доказательств, вину подтвердили в полном объеме. Приговор признали законным и обоснованным, апелляционные жалобы оставили без удовлетворения.

Мужчину приговорили к 6 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.