Инвестиции в будущее: проверяем застройщика "от" и "до"

Очередные поправки в Федеральный закон № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве" проводились в рамках политики повышения информационной открытости и прозрачности деятельности Застройщиков. В настоящей статье мы постараемся обобщить самые эффективные и важные маркеры в оценке надежности будущего партнера для новоселов.

Какую информацию о застройщике необходимо проверять

1. Сайт строительной компании. С 2017 года каждая строительная компания, осуществляющая привлечение денежных средств участников долевого строительства, обязана не просто иметь свой сайт в сети "Интернет", но и размещать на нем ряд обязательной информации. К таковой, в частности, относится:

разрешения на ввод всех объектов за прошедшие три года.

разрешение на строительство строящихся объектов;

заключение экспертизы проектной документации;

документы, подтверждающие права застройщика на земельный участок;

проектная декларация и заключение надзорного органа о соответствии проектной декларации требованиям ФЗ № 214;

проект договора долевого участия в строительстве;

сведения о способе обеспечения обязательств застройщика (страхование или оплата взносов в компенсационный фонд);

годовая бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение.

Данная информация даст возможность оценить количество уже построенных объектов Застройщиком и соблюдение им сроков строительства. Кроме того, активные компании размещают множество информации: новости, акции, сведения о работе и партнерах, и т.д.

Малое количество информации на сайте Застройщика или его плохая работа должны обратить на себя ваше внимание.

2. Финансовая устойчивость. Это показатель стабильности застройщика и его надежности. Оценить его можно несколькими способами. Во-первых, как уже указывалось, можно изучить показатели бухгалтерской отчетности и аудиторское заключение, размещенные на сайте. Во-вторых, в соответствии с Федеральным законом № 214, Застройщики регулярно отчитываются в надзорный орган о соблюдении нормативов финансовой устойчивости.

3. Сроки сдачи объекта. Соответствие заявленных и фактических сроков строительства – наиболее яркий показатель того, что Застройщик выполнит свои обязательства. Динамику строительства можно оценить через сайт Застройщика, но мы рекомендуем самостоятельно побывать на строительной площадке и оценить динамику ведения работ. Сегодня многие компании проводят экскурсии для своих клиентов, чем нужно обязательно воспользоваться.



Ксения Белоусова,

директор ИСК "Алгоритм".

ИСК "Алгоритм" ведет свою деятельность исключительно в соответствии с Федеральным законом № 214 "Об участии в долевом строительстве". Все договоры долевого участия проходят регистрацию в Росреестре. Кроме того, по новым объектам отчисляем взносы в компенсационный фонд. Наша компания два года подряд была отмечена золотым знаком "Надежный Застройщик России" - это престижная премия в среде строителей, которая указывает на самые высокие показатели защиты интересов клиентов. Это для нас главная ценность.

4. Иные источники информации. Рекомендуем проверить застройщика через информационные системы арбитражных судов и судов общей юрисдикции на наличие судебных споров; сайт ФССП покажет наличие или отсутствие исполнительных производств у компании. Кроме того, можно обратиться к единой информационной системе жилищного строительства. Система работает не так давно, но является одним из официальных источников информации о работе Застройщиков. Можно проанализировать информацию самостоятельно в сети "Интернет".

Только на основании всей собранной информации следует принимать решение о том, хотите ли вы работать с конкретным Застройщиком или нет. Помните - цена не должна быть единственным решающим фактором в таком важном вопросе.

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