В России выросло количество чиновников

Численность чиновников по сравнению с предыдущим годом возросла незначительно (на 5226 человек, или 0,4%), но это первое увеличение за три года. До этого оно сокращалось два года подряд (в общей сложности почти на 114 тыс. человек, или 8,2%).

Федеральная налоговая служба лидирует среди федеральных органов власти по численности сотрудников: на конец 2017 года здесь работали почти 146 тыс. человек — 23% от общего числа федеральных работников.

На втором месте по числу работников — система федеральных судов общей юрисдикции с 88,2 тыс. человек. В Федеральной службе судебных приставов с ее сетью территориальных органов по всей стране работают почти 71 тыс. человек.