В России выросло количество чиновников

В 2017 году в России численность работников госорганов возросла впервые с 2014 года. По подсчетам Минфина, рост составил 5,2 тыс. человек, сообщает РБК, По всей стране насчитывается 1,273 млн чиновников.
Численность чиновников по сравнению с предыдущим годом возросла незначительно (на 5226 человек, или 0,4%), но это первое увеличение за три года. До этого оно сокращалось два года подряд (в общей сложности почти на 114 тыс. человек, или 8,2%).
Федеральная налоговая служба лидирует среди федеральных органов власти по численности сотрудников: на конец 2017 года здесь работали почти 146 тыс. человек — 23% от общего числа федеральных работников.
На втором месте по числу работников — система федеральных судов общей юрисдикции с 88,2 тыс. человек. В Федеральной службе судебных приставов с ее сетью территориальных органов по всей стране работают почти 71 тыс. человек.
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