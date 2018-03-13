Пьяный бийчанин забаррикадировал чужой автомобиль мусорным баком.

В Бийске поздно вечером 9 марта пьяный мужчина стучал по чужой машине, а потом и вовсе забаррикадировал ее мусорным баком. Видео опубликовали в группе "Инцидент Бийск".
На кадрах видно, что пьяный мужчина сначала подползает к подъезду на четвереньках, затем он подходит к чужому автомобилю и начинает по нему стучать.
Позже прохожий взял мусорный бак и подвинул его к машине. Через несколько секунд на улицу выбежал хозяин иномарки.
Чем завершился конфликт, неизвестно. В конце ролика пьяный мужчина, пошатываясь, ушел от чужого автомобиля.
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