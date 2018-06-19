В Алтайском крае прораба будут судить за серьезные травмы рабочего

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В Тальменском районе прораба мостоотряда обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Здоровью одного из рабочих был причинен тяжкий вред, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

"Скорая помощь".
"Скорая помощь". Фото: Михаил Хаустов.

По данным следствия, обвиняемый, был прорабом на строительном объекте "Мостовой переход через реку Чумыш" в Тальменском районе.

17 апреля 2017 года в нарушение требований мужчина допустил к демонтажу технологического укрытия склада работника, у которого был только один страховочный трос. Из-за сильного ветра не следовало проводить работы.

— Выполняя на крыше склада демонтаж профлистов, из-за недостаточной длины троса мужчина отстегнул его от анкерного устройства, чтобы перестегнуть на другую скобу. В момент резкого порыва ветра он не смог удержать равновесие и упал спиной с высоты около 3,5 метров, — отмечают в ведомстве.

В результате ЧП 51-летний работник получил различные телесные повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью.

Следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

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