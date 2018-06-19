В Алтайском крае прораба будут судить за серьезные травмы рабочего

В Тальменском районе прораба мостоотряда обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Здоровью одного из рабочих был причинен тяжкий вред, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
По данным следствия, обвиняемый, был прорабом на строительном объекте "Мостовой переход через реку Чумыш" в Тальменском районе.
17 апреля 2017 года в нарушение требований мужчина допустил к демонтажу технологического укрытия склада работника, у которого был только один страховочный трос. Из-за сильного ветра не следовало проводить работы.
— Выполняя на крыше склада демонтаж профлистов, из-за недостаточной длины троса мужчина отстегнул его от анкерного устройства, чтобы перестегнуть на другую скобу. В момент резкого порыва ветра он не смог удержать равновесие и упал спиной с высоты около 3,5 метров, — отмечают в ведомстве.
В результате ЧП 51-летний работник получил различные телесные повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью.
Следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.
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