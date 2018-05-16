В Барнауле водитель силой вытолкал мужчину из автобуса

ЧП произошло в автобусе №58. Пассажир просил дать ему возможность доехать до площади Октября, но водитель был непреклонен. Он силой вытолкал мужчину из салона.

Некоторые пассажиры пытались заступиться за горожанина, но к их мнению никто не прислушался.