Вахтанг Кикакбидзе предрек крах России

Грузинский актер Вахтанг Кикабидзе в интервью немецкому изданию Deutsche Welle сказал, что Россия, по его мнению, идет к тому же, к чему и Советский Союз — к распаду, сообщает РБК. По его словам, когда не стало СССР, он "очень обрадовался" и даже "накрыл стол".
Вахтанг Кикабидзе,
актер:
— Это, конечно, был шок, но мы уже чувствовали, что это должно произойти. Но все равно, когда ты в этом котле варишься всю жизнь с детства, представить трудно, что такую огромную махину можно так разнести в пух и прах. Но Россия опять к этому идет, по-моему.
Также в этом интервью актер заявил, что никогда не вступал в комсомол и в КПСС.
Актер после грузино-осетинского конфликта 2008 года не появлялся в России. Отвечая на вопрос об этом, Кикабидзе пояснил, что готов приехать в страну, если из политики уйдут Владимир Путин и Дмитрий Медведев.
79-летний актер — народный артист Грузинской ССР, заслуженный артист Украины. Он сыграл более чем в 20 фильмах, одна из самых известных его ролей — в ленте "Мимино" Георгия Данелии.
Слова Кикабидзе прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков, пишет РИА Новости. Он считает, что актер "стал, кем он есть, только благодаря СССР". В противном случае Кикабидзе остался бы он малоизвестным певцом с окраины Европы. "Годы он набрал, мудрости — нет", — написал Пушков.
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