Предсказать смерть можно по данным фитнес-трекера

Научные сотрудники российской компании Gero и Московского физико-технического института обучили нейросети предсказывать вероятность смерти на основе данных фитнес-трекера.

Петр Федичев,

заведующий лабораторией моделирования биологических систем МФТИ и научный директор Gero:

— Нам удалось показать, что искусственный интеллект позволяет неинвазивно оценить биологический возраст испытуемых и вероятность наступления смерти. Для достоверных результатов не требуются медицинские анализы — достаточно данных о движениях человека, записанных фитнес-трекером.

Искусственный интеллект уже применяют в анализе кардиограмм, в диагностике болезней легких по рентгеновским снимкам, с его помощью определяют биологический возраст по данным компьютерной томографии, ставят диагноз и предсказывают риски смертности по медицинским историям болезни. Ученые использовали возможности этой технологии, чтобы создать удобный инструмент мониторинга, который может оценить общее состояние организма человека и следить за изменением уровня риска еще до того, как тот сдаст какие-либо анализы.

В работе исследователи опирались на медицинские данные 10 000 человек, собранные в 2003-2006 годах в ходе национального исследования в США. В базе данных содержится информация о том, как люди с разным состоянием здоровья двигались во время непрерывного ношения фитнес-трекера: как часто переходили от движения к состоянию покоя, сколько шагов прошли, какая интенсивность физических нагрузок была максимальной, пишет polit.ru.

Искусственный интеллект отлично справился с задачей: выявил испытуемых из группы повышенного риска и определил их биологический возраст точнее, чем традиционные методы.

Ученые рассчитывают, что разработанный ими алгоритм будет полезен медицинским организациям и страховым компаниям, которые смогут дистанционно выявлять людей из группы риска и оптимизировать работу с ними. В компании разработали прототип мобильного приложения на основе алгоритма — Gero Lifespan — бета-версию которого можно установить на смартфон.

Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.