Улыбка на миллион. Как и зачем врачи-стоматологи добиваются микроскопической точности

Лучшее, что сегодня есть на вооружении стоматологов — микроскоп. Это новое качество в мировой стоматологии, о котором должен знать каждый, кто трепетно относится к здоровью своих зубов! Зачем нужен микроскоп? Один из основателей стоматологической микроскопии Гарри Кир сказал: «Вы можете вылечить то, что можете увидеть». И эта фраза точно отражает важность появления микроскопа в стоматологии!

В чем преимущество использования микроскопа рассказывает Максим Дудко, директор и врач-ортопед клиники «Престиж»:

— Тщательное обследование является основой диагностического процесса, создания и реализации плана лечения. Именно операционный микроскоп представляет собой прекрасный инструмент диагностики, который позволяет выявить поражения, невидимые невооруженным глазом, и позволяет врачу работать максимально щадяще по отношению здоровым тканям зубов, иными словами — минимальная обработка под максимальным увеличением. Я уже 20 лет занимаюсь ортопедической стоматологией и стараюсь быть в курсе новых тенденций в этой сфере. Для меня, как специалиста, важно самосовершенствоваться, чтобы достигать наилучшего результата в своей работе. Поэтому микроскоп для меня стал лучшим помощником и гарантом качественной работы.

Обследование. Фото: архив клиники «Престиж»

Дело в деталях

Чтобы добиться идеального результата, в стоматологической клинике «Престиж» врачи используют операционный микроскоп Zumax c 30-ти кратным увеличением. Так использование микроскопа позволяет провести фиксацию с большей точностью. Возможность тщательного обследования границ препарирования важна для установки виниров, циркониевых коронок, а также для всех видов реставрационных процедур, проверка и их коррекция под контролем микроскопа позволяет повысить качество и срок годности.

Факт

Клиника «Престиж» практикует стоматологические услуги по принципу «полный сервис». Здесь предложат консультацию по любой стоматологической проблеме. Чаще всего с пациентом работают доктора нескольких специальностей. Здесь же, установлен 3D томограф, который дает возможность специалистам клиники точно поставить диагноз перед лечением, выявить дефекты в положении зубов и челюсти, заболеваний верхнечелюстных пазух, оценить объем и состояние кости при имплантации.

Клиника «Престиж» отличается тем, что тщательно отслеживает новинки по всем направлениям в стоматологии. Это позволяет клиники предложить пациентам сервис наравне в ведущими клиниками европейской части России.

Адреса клиники «Престиж» Пр. Социалистический, 59 тел. 63−00−85 , 8−961−991−7608 Ул. Партизанская, 82 тел. 63−14−18 , 8−905−982−3453 Социальные сети: Instagram, Вконтакте, Одноклассники

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