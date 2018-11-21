Алтай-Кокс провел экскурсию для студентов АлтГУ

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) прошла экскурсия для студентов Алтайского государственного университета по специальностям «Химическая технология» и «Техносферная безопасность». Они познакомились с производственным процессом коксохимического предприятия — от переработки угольного сырья до выдачи готовой продукции — кокса.