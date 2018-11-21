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Алтай-Кокс провел экскурсию для студентов АлтГУ

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) прошла экскурсия для студентов Алтайского государственного университета по специальностям «Химическая технология» и «Техносферная безопасность». Они познакомились с производственным процессом коксохимического предприятия — от переработки угольного сырья до выдачи готовой продукции — кокса.

Экскурсия студентов.
Экскурсия студентов.
Источник: ОАО "АЛтай-Кокс"

Фоторепортаж об экскурсии смотрите по ссылке.

Будущие химики посетили отдел технического контроля, где им продемонстрировали способы оценки качества сырья и готовой продукции на современном оборудовании. Будущие специалисты по техносферной безопасности заинтересовались работой пожарно-аварийной спасательной службы.

Ребята получили информацию о профориентационных проектах и поддержке молодых специалистов. Они могут стать участниками программы «Студент Алтай-Кокса», пройти на заводе производственную практику. А с трудоустройством на предприятие получить возможности карьерного роста за счет корпоративных конкурсов, программ развития кадрового резерва.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com/ru

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com

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