Алтай-Кокс провел экскурсию для студентов АлтГУ

Фоторепортаж об экскурсии смотрите по ссылке.
Будущие химики посетили отдел технического контроля, где им продемонстрировали способы оценки качества сырья и готовой продукции на современном оборудовании. Будущие специалисты по техносферной безопасности заинтересовались работой пожарно-аварийной спасательной службы.
Ребята получили информацию о профориентационных проектах и поддержке молодых специалистов. Они могут стать участниками программы «Студент Алтай-Кокса», пройти на заводе производственную практику. А с трудоустройством на предприятие получить возможности карьерного роста за счет корпоративных конкурсов, программ развития кадрового резерва.
Справка
Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.
Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com/ru
Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com