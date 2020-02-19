Барнаулец украл в магазине два дезодоранта, два шампуня и бутылку алкоголя

Дерзкое ограбление произошло днем 17 февраля в магазине «Ярче», расположенном на улице Островского, 28.
«Неизвестный похитил два дезодоранта „Axe“, два шампуня и бутылку алкоголя», — рассказали сотрудники магазина.
В Барнауле разыскивают мужчину, который, судя по опубликованному видео, украл в магазине несколько товаров, сообщают в паблике «Инцидент Барнаул».
Дерзкое ограбление произошло днем 17 февраля в магазине «Ярче», расположенном на улице Островского, 28.
«Неизвестный похитил два дезодоранта „Axe“, два шампуня и бутылку алкоголя», — рассказали сотрудники магазина.
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