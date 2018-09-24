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24 сентября
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19

Что стало известно о переезде Кристины Орбакайте в США

Российские СМИ распространили информацию о переезде дочери Аллы Пугачевой на ПМЖ в Соединенные Штаты Америки. Сообщалось, что ранее Кристина Орбакайте только проводила отпуск в Майами, но теперь решила перебраться в Америку насовсем и даже подыскала учебное заведение для дочери Клавы, пишет StarHit.ru.

Перед работниками "Алтай-Кокса" выступила Кристина Орбакайте.
Перед работниками "Алтай-Кокса" выступила Кристина Орбакайте.
архив ОАО "Алтай-Кокс"

В США Орбакайте улетела две недели назад, пропустила при этом пятый день рождения двойняшек Лизы и Гарри, на котором присутствовали все родственники и близкие семьи. Недавно в Нью-Йорке же прошли и съемки нового клипа артистки, сообщает издание.

Супруг не раз предлагал Кристине сменить место жительства. Михаил большую часть жизни прожил в США, там живут его родители. Выступления певицы, к слову, теперь выстроены таким образом, чтобы хотя бы две недели в месяц она могла находиться в Штатах с супругом и дочерью. А решение перебраться за границу во многом связано со спадом востребованности в нашей стране.

Однако официальный представители Орбакайте опровергли информацию об эмиграции артистки: «Кристина не уезжает из России. Не слушайте, пожалуйста, сплетни», передает RT.

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