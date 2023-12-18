На Алтае река затопила участки местных жителей

Отмечается, что сейчас на Алтае стоит 20-градустный мороз.
Однако река затопила участки людей.
Ранее мы показывали последствия страшной непогоды в Алтайском крае и Сибири.
В Республике Алтай река Чемал затопила участки местных жителей. Об этом сообщает "В курсе 22".
Отмечается, что сейчас на Алтае стоит 20-градустный мороз.
Однако река затопила участки людей.
Ранее мы показывали последствия страшной непогоды в Алтайском крае и Сибири.
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