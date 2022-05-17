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Жизнь

По химии — «пятерка»! Как успешно руководить крупным промышленным предприятием

Победителем конкурса «Директор года — 2021. Алтайский край» в сфере «Промышленное производство» стал Сергей Немчинов, директор Михайловского завода химических реактивов. Награда заслуженная в полной мере. Он установил качественное деловое партнерство со многими организациями региона и за его пределами, а успешное предприятие под его руководством ежегодно наращивает темп.

Сергей Немчинов, директор Михайловского завода химических реактивов.
Сергей Немчинов, директор Михайловского завода химических реактивов.
Владимир Вдовин

Михайловский завод химических реактивов — одно из старейших предприятий химической промышленности России. Здесь производят химреактивы, фармацевтические субстанции, пищевые добавки, минеральные удобрения и не только.

Сергей Немчинов, как отмечают коллеги, за время своей работы зарекомендовал себя грамотным специалистом, который постоянно проводит интенсивное техническое переоснащение. На предприятии регулярно расширяют ассортимент продукции и увеличивают объемы производства.

Такой подход напрямую влияет и на сотрудников. Более полная загрузка производственных мощностей приводит к увеличению рабочих мест и росту заработной платы.

Учитывая, что предприятие, является градообразующим, рост производства приводит к повышению отчислений в местный и краевой бюджеты и дает положительную динамику для развития района.

Под руководством Сергея Немчинова заметно возросли и конкурентные преимущества предприятия. Как отмечают специалисты, продукция Михайловского завода химических реактивов более высокого качества по сравнению с зарубежными аналогами и более дешевая. Например, магниевые соли, углекислая медь, оксид железа для ферритов и т.д.

Победа в конкурсе «Директор года — 2021» — заслуженная награда для руководителя, который умеет грамотно решать производственные вопросы и принимать правильные решения в любых ситуациях.

Церемония награждения. Вячеслав Химочка, министр промышленности и энергетики Алтайского края, Сергей Немчинов, директор Михайловского завода химических реактивов, Виктор Мещеряков, исполнительный директор Союза Промышленников Алтайского края.
Церемония награждения. Вячеслав Химочка, министр промышленности и энергетики Алтайского края, Сергей Немчинов, директор Михайловского завода химических реактивов, Виктор Мещеряков, исполнительный директор Союза Промышленников Алтайского края.
Владимр Вдовин

Факт

За активный вклад в развитие химической промышленности Сергей Немчинов награжден Почетной грамотой управления пищевой, перерабатывающей и фармацевтической промышленности Алтайского края, Почетной грамотой управления Алтайского края по промышленности и энергетике. За активную работу в профсоюзе награжден Почетным знаком Росхимпрофсоюза 2 степени.

Справка

Конкурс «Директор года. Алтайский край» учрежден в 2003 году при поддержке Правительства Алтайского края, Союза промышленников Алтайского края, Союза Агропромышленных формирований Алтайского края, Алтайского Банковского Союза. В 2009 году в состав учредителей вошел Алтайский союз предпринимателей, в 2011 — Союз строителей и инвесторов Алтайского края.

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