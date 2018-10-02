СГК подарила Рубцовску два современных общественных пространства

Громкий детский смех, воздушные шары, сладкая вата, танцы до упада и счастливые лица рубцовчан. В субботу в городе состоялось официальное открытие двух новых площадок после проведенного Сибирской генерирующей компанией благоустройства. Энергетики передали во владение горожан современную детскую площадку и площадь перед аграрно-промышленным техникумом.

Порядка 300 детей и взрослых собралось на детской площадке между домами 64 и 66 по улице Ленина. Повод у них был — СГК выполнила свое обещание и создала в этом дворе современную детскую площадку. Построили ее учетом всех требований, предъявляемых к таким объектам: травмобезопасное резиновое покрытие, скамейки, урны, навесы от солнца. А еще в прошлом году эта территория представляла из себя одну огромную траншею для прокладки магистральных тепловых сетей.

Поздравить маленьких владельцев этой площадки приехали специальные гости — герои популярного детского мультфильма «Щенячий патруль» Скай и Маршал. С собой они привезли вагончик со сладкой ватой и воздушными шарами, веселые игры и развлечения, а также фотобудку, чтоб у каждого остались яркие фотографии на память об этом дне.

СГК подарила Рубцовску две современные площадки. Источник: ООО «Сибирская генерирующая компания»

«Раньше вся эта территория была заставлена машинами, а теперь появилась детская площадка, спортивная площадка, зона отдыха, и детям есть, где проводить время», — говорит председатель совета дома по улице Ленина, 64.

Вечером подарок ждал рубцовскую молодежь. В этот день в аграрно-промышленном техникуме проходило посвящение в студенты. Чтобы поздравить их с появлением в городе современного сквера с зоной отдыха и освещением была организована «Вечерняя линейка», на которую приехали гости из Новосибирска группа OFB Патиракеты. Всех пришедших на праздник ждали конкурсы и подарки, зажигательные танцы.

СГК подарила Рубцовску две современные площадки. Источник: ООО «Сибирская генерирующая компания»

Максим Новов,

директор подразделения СГК в городе:

Мы с огромным удовольствием передаем это пространство вам. Оно теперь ваше! Пользуйтесь, владейте, сохраняйте, приумножайте. Я надеюсь, что это уголок будет радовать всех нас долгие годы.

Обращаясь к горожанам, директор Рубцовского аграрно-промышленного техникума Владимир Демченко попросил их бережно относиться к тому, что создали на этой территории. Он отметил, что еще год назад не многие верили в то, что заявленный проект будет реализован, однако результат превысил все ожидания.

Игорь Левин,

заместитель главы администрации Рубцовска:

Сибирская генерирующая компания следует тому девизу, который они демонстрируют — согревают города. На этой площадке я думаю, будут теперь проходить мероприятия совершенно нового уровня и форматов.

Напомним, что прошлым летом центральная улица Рубцовска — улица Ленина — представляла собой одну сплошную строительную площадку. СГК ударными темпами вела масштабное строительство и техническое перевооружение тепловых сетей города. Закончились работы, когда на улице уже заметно похолодало, и энергетики совместно с администрацией города и общественниками пришли решение отложить благоустройство до весны-лета 2018 года.

И к 29 сентября все работы были завершены, город преобразился: появились новые тротуары, заасфальтировали улицу Октябрьскую. Но самые большие изменения претерпели двор между домами 64 и 66 по улице Ленина и площадка перед Рубцовским аграрно-промышленным техникумом. Здесь были реализованы проекты благоустройства, разработанные ведущим архитектурным бюро Алтайского края «Классика» под руководством Александра Деринга. Эти две площадки стали подарком от СГК горожанам, который дополнил основной проект благоустройства города.