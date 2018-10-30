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Образование
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Новые научные лаборатории ждут своих «Наследников Ползунова»

На дворе конец октября, но это совсем не значит, что поздно начинать учебный год. Центр детского научного и инженерно-технического творчества (ЦДНИТТ) «Наследники Ползунова», созданный в Алтайском государственном техническом университете им. И.И. Ползунова при поддержке Фонда Андрея Мельниченко и Сибирской генерирующей компании, объявляет дополнительный набор детей на бесплатное обучение по своим программам. Заявки принимаются до 5 ноября 2018 года.

Возможность увеличить количество учащихся у «Наследников Ползунова» появилась благодаря открытию новых специализированных лабораторий и классов.

Участие в дополнительном отборе могут принять учащиеся 5−11 классов по направлениям подготовки: математика, физика, химия, робототехника и программирование. Чтобы получить право на обучение в центре необходимо до 5 ноября заполнить заявку на сайте АлтГТУ и после этого пройти два отборочных этапа: письменное тестирование и собеседование. Тестирование состоится 7 ноября, собеседования будут назначены по его результатам.

Александр Чередник,
исполнительный директор Фонда Андрея Мельниченко:

— Обучение в ЦДНИТТ «Наследники Ползунова» для каждого ребенка — это не просто дополнительное изучение дисциплины естественнонаучного цикла, но и возможность демонстрировать свои успехи на всероссийских и международных конкурсах и олимпиадах. Фонд Андрея Мельниченко берет на себя расходы, связанные с участием одаренных ребят в международных научных смотрах. Лучшие выпускники образовательных центров Фонда становятся участниками специальной стипендиальной программы, в рамках которой они получают ежемесячные стипендии и проходят стажировку на предприятиях компаний Еврохим, СУЭК и СГК.

Каждый желающий во время каникул может познакомиться с работой «Наследников Ползунова», посетив Центр, расположенный на 5-м этаже корпуса пищевых производств АлтГТУ, с экскурсией. Они будут проходить с 29 октября по 4 ноября 2018 года.

29 октября, с 13.30 до 15.00, в Лаборатории Физики можно будет увидеть работу генератора Тесла и красочные демонстрации работы с электричеством и азотом. На следующий день, 30 октября, в 11.30 состоится презентация направления подготовки «Робототехника».

С 30 октября по 2 ноября, с 11.00 до 15.00, гости центра ознакомятся с работой химической лаборатории, которая находится в корпусе АлтГТУ на Некрасова, 64, где можно будет вместе с преподавателями провести лабораторный опыт по синтезу материалов и в режиме реального времени узнать о происходящих в этот момент химических процессах.

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