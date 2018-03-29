В Барнауле пройдет презентация высшего образования в Канаде.

На презентации вас познакомят с системой высшего образования Канады и особенностями учебы в колледже, дадут информацию о стажировках во время учебы и трудоустройстве после получения диплома, а также расскажут о требованиях к поступлению, стоимости обучения и востребованных специальностях.

Анна Петрова,

директор ITEC Новосибирск:

"У Канады есть несколько преимуществ. Во-первых, стоимость образования гораздо ниже, чем в США. При этом ее университеты и колледжи занимают стабильно высокие места в престижных международных рейтингах. Канада сейчас активно принимает мигрантов. Поэтому после завершения учебы можно получить визу на один-три года и легально остаться в стране".

Презентацию высшего образования проведет специалист по образовательным программам, представитель Fanshawe College Галина Арнаутова. Колледж является одним из ведущих государственных вузов Канады, входит в список 50 лучших исследовательских колледжей страны и предлагает своим студентам более 200 бакалаврских, дипломных и сертификационных программ, а также программы изучения английского языка.

Галина Арнаутова,

представитель Fanshawe College:

"Третий год подряд Fanshawe College находится в списке ведущих исследовательских вузов Канады. Это стало возможным благодаря организации большого числа инновационных мероприятий, в том числе, благодаря открытию Канадского центра сертификации продукции. В нем валидируют технологии и оборудование, создают прототипы и проводят тестирования".

Ждем вас на презентации "Высшее образование и перспективы трудоустройства в Канаде":