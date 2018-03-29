Образование

В Барнауле пройдет презентация высшего образования в Канаде

Сегодня, 09:40.
Новости компаний

6 апреля 2018 года в конференц-зале гостиницы "Барнаул" пройдет презентация "Высшее образование и перспективы трудоустройства в Канаде".

В Барнауле пройдет презентация высшего образования в Канаде.
В Барнауле пройдет презентация высшего образования в Канаде. Фото : из свободных источников.

На презентации вас познакомят с системой высшего образования Канады и особенностями учебы в колледже, дадут информацию о стажировках во время учебы и трудоустройстве после получения диплома, а также расскажут о требованиях к поступлению, стоимости обучения и востребованных специальностях.

Анна Петрова,
директор ITEC Новосибирск:

"У Канады есть несколько преимуществ. Во-первых, стоимость образования гораздо ниже, чем в США. При этом ее университеты и колледжи занимают стабильно высокие места в престижных международных рейтингах. Канада сейчас активно принимает мигрантов. Поэтому после завершения учебы можно получить визу на один-три года и легально остаться в стране".

В Барнауле пройдет презентация высшего образования в Канаде.
В Барнауле пройдет презентация высшего образования в Канаде

Презентацию высшего образования проведет специалист по образовательным программам, представитель Fanshawe College Галина Арнаутова. Колледж является одним из ведущих государственных вузов Канады, входит в список 50 лучших исследовательских колледжей страны и предлагает своим студентам более 200 бакалаврских, дипломных и сертификационных программ, а также программы изучения английского языка.

В Барнауле пройдет презентация высшего образования в Канаде.
В Барнауле пройдет презентация высшего образования в Канаде

Галина Арнаутова,
представитель Fanshawe College:

"Третий год подряд Fanshawe College находится в списке ведущих исследовательских вузов Канады. Это стало возможным благодаря организации большого числа инновационных мероприятий, в том числе, благодаря открытию Канадского центра сертификации продукции. В нем валидируют технологии и оборудование, создают прототипы и проводят тестирования".

Ждем вас на презентации "Высшее образование и перспективы трудоустройства в Канаде":

Дата и время проведения: 6 апреля 2018 года в 18:00

Место проведения: пл. Победы, д. 3. (конференц-зал гостиницы "Барнаул")

Вход бесплатный. Необходимо зарегистрироваться.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Смотрите также
Новости партнеров
© 2001-2018 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus