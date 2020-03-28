Пенсионный фонд предупреждает: в Барнауле пенсионерам начали звонить лже-волонтеры

В Барнауле действуют лица, предлагающие от имени Пенсионного фонда помощь в закупке продуктов на деньги ПФР. Себя они называют волонтерами. Но управляющий отделением ПФР по Алтайскому краю Борис Трофимов предупредил: это лже-волонтеры. Сотрудники фонда по домам не ходят.