В Барнауле управляющая компания нагрела жильцов на 70 тыс. рублей

Жильцы барнаульской многоэтажки переплатили за отопление почти 70 тыс. рублей. Они обратили внимание на то, что в сентябре 2018 года им начислили плату за тепло по нормативу. Однако, как выяснили алтайские справедливороссы, управляющая компания была неправа.

На странные расчеты УК «Октябрьский» пожаловались в реготделение «Справедливой России» жильцы многоквартирного дома на ул. Г. Титова, 42. Управляющая компания провела поверку общедомового теплосчетчика. И начислила всем жильцам плату за отопление с 1 сентября 2018 года по нормативу.

Начисления проверила краевая госинспекция. И пришла к выводу, что действия УК противоречат законодательству. В октябре жильцам дома № 42 сделали перерасчет за сентябрь 2018 года уже исходя из среднемесячного объема потребления. Как и должно быть.

Ранее мы сообщали, что жильцы барнаульского дома на ул. Чудненко, 95 переплатили управляющей компании 83 тыс. рублей за воду на содержание общего имущества за февраль-апрель. В дальнейшем УК «Ренессанс» пересчитала людям платежи — правда, лишь после того, как ее об этом настоятельно «попросила» госинспеция.

Справка

За девять месяцев 2018 года службами госинспекции края рассмотрено 8438 обращений. 94% из них относились к сфере жилищного надзора. Более 2,5 тысяч (31%) связаны с расчетом и порядком начисления платы за жилищно-коммунальные услуги.