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Экс-главу сельсовета в Алтайском крае обвиняют в обмане стройфирмы

В Бийском районе бывшего главу одного из сельсоветов обвиняют в превышении должностных полномочий. Мужчина получил от директора стройфирмы 550 тысяч рублей. Правоохранители завершили расследование уголовного дела, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.

Деньги.
Деньги.

По данным следствия, в 2015 году администрация сельсовета заключила контракт с одной из строительных фирм в рамках федеральной программы по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья. Подрядчик должен был построить квартиры в доме в одном из сел Бийского района.

Когда началось строительство, глава сельсовета потребовал директора стройфирмы перечислить на лицевой счет муниципалитета 550 тысяч рублей. Деньги были нужны для погашения задолженности администрации сельсовета по оплате коммунальных услуг и возобновления операций по счетам.

Средства строительной фирме так и не вернули. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

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