Как спасатели вызволяли семерых туристов, застрявших на горнолыжном подъемнике в Белокурихе

Информация об инциденте поступила днём в Единую дежурно-диспетчерскую службу МЧС. На трос упало ветхое дерево, подъемник остановился, люди повисли над землёй.
Для устранения поломки и эвакуации людей на место происшествия немедленно выехали 13 работников спасательного формирования горнолыжного комплекса «Благодать» и пять сотрудников шестого отряда федеральной противопожарной службы по Алтайскому краю.
Спасательные работы провели оперативно — всех людей (а среди них был 10-летний ребенок), застрявших на канатно-кресельной дороге, эвакуировали. С просьбами об оказании медицинской помощи никто из спасённых не обращался.