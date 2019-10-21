Как спасатели вызволяли семерых туристов, застрявших на горнолыжном подъемнике в Белокурихе

21 октября из-за падения дерева на трос канатно-кресельной дороги в Белокурихе движение подъемника остановилось. В этот момент на ней находились семь человек, сообщили ГУ МЧС по Алтайскому краю. К счастью, все застрявшие люди были оперативно эвакуированы.