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Происшествия

Как спасатели вызволяли семерых туристов, застрявших на горнолыжном подъемнике в Белокурихе

21 октября из-за падения дерева на трос канатно-кресельной дороги в Белокурихе движение подъемника остановилось. В этот момент на ней находились семь человек, сообщили ГУ МЧС по Алтайскому краю. К счастью, все застрявшие люди были оперативно эвакуированы.

Спасение застрявших на подъемнике туристов. Октябрь, 2019.
Спасение застрявших на подъемнике туристов. Октябрь, 2019.
ГУ МЧС по АК.

Информация об инциденте поступила днём в Единую дежурно-диспетчерскую службу МЧС. На трос упало ветхое дерево, подъемник остановился, люди повисли над землёй.

Для устранения поломки и эвакуации людей на место происшествия немедленно выехали 13 работников спасательного формирования горнолыжного комплекса «Благодать» и пять сотрудников шестого отряда федеральной противопожарной службы по Алтайскому краю.

Спасательные работы провели оперативно — всех людей (а среди них был 10-летний ребенок), застрявших на канатно-кресельной дороге, эвакуировали. С просьбами об оказании медицинской помощи никто из спасённых не обращался.

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