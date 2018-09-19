В Барнауле осудили школьницу, которая в марте жестоко избила девушку и выложила драку в соцсеть

В Барнауле 16-летнюю девушку признали виновной в вымогательстве с применением насилия. Злоумышленница жестоко избила знакомую, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.

Следствие и суд установили, что девушки не ладили с декабря 2017 года. Ранее подросток сообщила в администрацию школы о нескольких нарушениях обвиняемой. Известно, что пьяная злоумышленница находилась на территории школы. Также она потратила деньги родителей, которые предназначались для оплаты курсов.

В течение двух месяцев девушка требовала с обидчицы деньги и угрожала. А в начале марта 2018 года злоумышленница жестоко избила школьницу. Все происходящее сняли все на видео.

На записях, которые altapress.ru не публикует по этическим и правовым соображениям, две девушки пинают лежащую на лестничной клетке сверстницу ногами по лицу, поднимают голову школьницы за волосы и с силой ударяют о бетонный пол. Одна из нападавших садится на потерпевшую и бьет кулаками в голову и по верхней части туловища школьницы, плюет ей в лицо. В момент избиения девушки пьют алкоголь.

Суд признал девушку виновной и приговорил ее к 1,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Напомним, избиение, по всей вероятности, снимал мальчик, которому позже неизвестные подростки сломали нос. Ему сделали операцию на носу после полученных от избиения травм.