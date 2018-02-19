Повышение цен или "подушка безопасности" для дольщика: к чему приведут изменения в 214 ФЗ

Законодатель продолжает вносить поправки в 214 ФЗ, стремясь сделать долевое строительство максимально безопасным и надежным для участников долевого строительства. В результате, по мнению парламентариев, риски покупки жилья на этапе котлована должны стать минимальными.

Среди наиболее значимых нововведений - создание компенсационного фонда, призванного заменить систему страхования долевого участия, которая по оценке ряда экспертов оказалась неэффективной. "Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства" – именно так он называется – был зарегистрирован 20 октября 2017 года и уже начал свою работу. Размер отчислений в Фонд для Застройщика составляет 1,2 % от стоимости приобретаемого жилого помещения. За первый год работы планируется получить порядка 4 млрд. рублей.

Компенсационный фонд должен стать своеобразной "подушкой безопасности" для дольщиков – в случае банкротства строительной компании именно из этого резерва будут происходить выплаты по ДДУ или достраиваться проблемные дома.

Большие перемены ожидают и самих Застройщиков. Так, с 1 июля 2018 года начнет работать принцип "один застройщик – одно разрешение на строительство". Как этот механизм будет работать с проектами комплексного освоения территорий – пока не совсем понятно, поскольку получение одного разрешения на несколько объектов теоретически возможно. Но вот строить несколько объектов с привлечением средств дольщиков в разных местах уже не получится.

Для Застройщиков установят критерии "входа" на специализированный рынок – осуществление деятельности в области строительства не менее трех лет и участие в воде в эксплуатацию не менее 10 тысяч квадратных метров жилья. На начало строительства у Застройщика должно быть не менее 10 % собственных средств от стоимости проекта и аналогичная денежная сумма должна находиться на счету в банке.

Усилится и контроль за финансовой жизнью строительных компаний. Застройщик будет иметь только один счет в специализированном банке – список этих банков установит ЦБ РФ. Банк будет строго следить за всеми финансовыми операциями строительной компании, что должно свести к минимуму нецелевое использование денежных средств.

Возможность строительства по одному разрешению, обязательные отчисления в компенсационный фонд, необходимость наличия счете 10 % инвестиций проекта – все это, несомненно, повлечет за собой ряд последствий, и прежде всего - сокращение объемов строительства и ввода в эксплуатацию жилья и удорожание квадратных метров.

Вместо сложившегося механизма долевого строительства через три года планируется осуществлять строительство через модель проектного финансирования. Она предполагает, что застройщик будет привлекать денежные средства от банка-инвестора, который будет четко следить за расходами и своевременными выплатами по предоставленному кредиту. У строительной компании останутся только два источника финансирования – собственные средства и займы банка.

Обоснованные опасения вызывает возможность монополизации строительного рынка, поскольку для такого типа финансирования необходимо, чтобы кредит был дешевым и долгосрочным, а в России сегодня ощущается острая нехватка таких инвестиций. Поэтому велика вероятность, что с региональных рынков может уйти порядка 90% строительных компаний.

Ксения Белоусова,

директор ИСК "Алгоритм":