Пока вы отдыхали: 12 главных новостей за новогодние каникулы в Алтайском крае

Сегодня, 07:34.
Жизнь

В России началась первая рабочая неделя 2018 года. Специально для тех, кто в праздники отдыхал от интернета, altapress.ru сделал подборку самых важных новостей в Алтайском крае (или связанных с ним) за время новогодних каникул.

В Петербурге дотла сгорел автобус, перевозивший школьников из Барнаула.
В Петербурге дотла сгорел автобус, перевозивший школьников из Барнаула. Фото: vk.com/spb_today.

1. В ночь на 1 января в Барнауле от запущенного фейерверка загорелась квартира в многоэтажке. Квартира наполовину выгорела.

Пожар в новогоднюю ночь на Попова, 85.
Пожар в новогоднюю ночь на Попова, 85.

2. Плата за вывоз мусора в Барнауле с 1 января 2018 года может вырасти в 6,6 раз

Вывоз мусора в Барнауле.
Вывоз мусора в Барнауле.

3. C 1 января 2018 года начали действовать новые законы, которые касаются пенсий, налогов, имущества и гаджетов. Кроме того, с 1 января:

4. 2 января на 50-м году жизни умер Константин Шебалин — председатель фракции КПРФ в гордуме Бийска. Это происшествие еще больше обострит политическую борьбу во втором по величине алтайском городе.

Константин Шебалин.
Константин Шебалин.

Это не единственная потеря среди алтайских политиков. Накануне Нового года во время шторма на трассе погиб председатель Калманского районного собрания депутатов Александр Вундер. А 5 января скончался депутат третьего, четвертого и пятого созывов Барнаульской городской Думы, директор школы № 81 Валерий Гладышев. 

5. В ночь и вечером 2 января жители Земли могли наблюдать первое в 2018 году суперлуние. Необычайно огромная желтая луна, висевшая очень низко над горизонтом порадовала и жителей Алтая.

Снег в горах. Луна.
Снег в горах. Луна.

6. В центре Барнаула на месте известного "Крема" открылся новый "Крем" — с другой концепцией и новыми владельцами. По словам бренд-менеджера Галины Торбенко, между прошлым и новым "Кремом" нет ничего общего.

"Крем".
"Крем".

7. Барнаулец решил устроить сыну незабываемую ночь и вместе с ребенком спрятался в игровом зале ТРЦ. После того, как заведения закрылось, они начали веселиться на аттракционах. Все это попало на запись камер видеонаблюдения.

8. Управляющие компании Барнаула нашли лазейку, как не платить за перерасход ОДН.

9. В Петербурге дотла сгорел автобус, перевозивший школьников из Барнаула.

В Петербурге дотла сгорел автобус, перевозивший школьников из Барнаула.
В Петербурге дотла сгорел автобус, перевозивший школьников из Барнаула.

10. В селе Корболиха Третьяковского района температура в домах жителей, подключенных к центральному отоплению, в морозы опускалась до 9-12 градусов, рассказали altapress.ru жители. Они говорят, что тепла в этом сезоне практически не видели.

11. В сети появились первые серии документального фильма об Алтае из цикла "Счастливые люди".

Режиссёр Дмитрий Васюков во время съёмок на Аргуте.
Режиссёр Дмитрий Васюков во время съёмок на Аргуте.

12. На Алтае тестировали арктические вездеходы для армии России.

Вездеход "Кречет".
Вездеход "Кречет"
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