Пока вы отдыхали: 12 главных новостей за новогодние каникулы в Алтайском крае

1. В ночь на 1 января в Барнауле от запущенного фейерверка загорелась квартира в многоэтажке. Квартира наполовину выгорела.

2. Плата за вывоз мусора в Барнауле с 1 января 2018 года может вырасти в 6,6 раз

3. C 1 января 2018 года начали действовать новые законы, которые касаются пенсий, налогов, имущества и гаджетов. Кроме того, с 1 января:

резко выросли акцизы на бензин;

слабоалкогольные энергетики попали под запрет;

вступили в силу несколько законов в сфере здравоохранения.

4. 2 января на 50-м году жизни умер Константин Шебалин — председатель фракции КПРФ в гордуме Бийска. Это происшествие еще больше обострит политическую борьбу во втором по величине алтайском городе.

Это не единственная потеря среди алтайских политиков. Накануне Нового года во время шторма на трассе погиб председатель Калманского районного собрания депутатов Александр Вундер. А 5 января скончался депутат третьего, четвертого и пятого созывов Барнаульской городской Думы, директор школы № 81 Валерий Гладышев.

5. В ночь и вечером 2 января жители Земли могли наблюдать первое в 2018 году суперлуние. Необычайно огромная желтая луна, висевшая очень низко над горизонтом порадовала и жителей Алтая.

6. В центре Барнаула на месте известного "Крема" открылся новый "Крем" — с другой концепцией и новыми владельцами. По словам бренд-менеджера Галины Торбенко, между прошлым и новым "Кремом" нет ничего общего.

7. Барнаулец решил устроить сыну незабываемую ночь и вместе с ребенком спрятался в игровом зале ТРЦ. После того, как заведения закрылось, они начали веселиться на аттракционах. Все это попало на запись камер видеонаблюдения.

8. Управляющие компании Барнаула нашли лазейку, как не платить за перерасход ОДН.

9. В Петербурге дотла сгорел автобус, перевозивший школьников из Барнаула.

10. В селе Корболиха Третьяковского района температура в домах жителей, подключенных к центральному отоплению, в морозы опускалась до 9-12 градусов, рассказали altapress.ru жители. Они говорят, что тепла в этом сезоне практически не видели.

11. В сети появились первые серии документального фильма об Алтае из цикла "Счастливые люди".

12. На Алтае тестировали арктические вездеходы для армии России.