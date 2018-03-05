На Алтае водитель автокрана уронил с крюка 40-летнего мужчину

На Алтае завершили расследование дела против 56-летнего водителя автокрана из Чойского района, которого обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Мужчина зацепил крюком своего знакомого и уронил с высоты.
По данным СУ СКР по Республике Алтай, 21 ноября 2017 года машинист автокрана Чойского дорожного ремонтно-строительного управления работал на замене дымоходной трубы. Мужчина зацепил за крюк автокрана вызвавшегося помочь 40-летнего знакомого и стал поднимать его на крышу здания котельной. Высота строения составляла не менее 6 метров.
Потерпевший не смог удержаться на крюке, отпустил руки и упал на землю, ударившись о крышу здания. Он получил множественные закрытые переломы ребер и грудных позвонков и ушиб легкого.
Расследование уголовного дела завершили. Мужчине грозит наказание вплоть до лишения свободы на год.
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