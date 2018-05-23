В центре Барнаула с балконов осыпается штукатурка прямо на тротуар

В центре Барнаула у балконов осыпается штукатурка. Фото: Андрей Храмов в vk.com/barneos22. В центре Барнаула у балконов осыпается штукатурка. Фото: Андрей Храмов в vk.com/barneos22. В центре Барнаула у балконов осыпается штукатурка. Фото: Андрей Храмов в vk.com/barneos22.

Барнаульцы пишут, что ЧП произошло у здания на Ленина,35. По словам очевидцев, в прошлом году была такая же проблема. Балконы восстановили, но после первого дождя штукатурка вновь начала сыпаться.

Altapress.ru много раз писал о проблемах в здании на проспекте Ленина. Так в 2016 году жители жаловались на трещины. А ранее с этого дома осыпались куски штукатурки, на тротуар падала часть балкона.