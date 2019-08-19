Пилотам предложили улететь на орбиту после посадки лайнера на кукурузном поле

«Самой высокой наградой каждому члену этого героического экипажа было бы официальное предложение от руководства госкорпорации „Роскосмос“ и Центра подготовки космонавтов о подаче документов на прохождение конкурсного отбора в космонавты. Ведь пилоты, на деле доказали свою способность быстро, хладнокровно и правильно решать чрезвычайно сложные задачи. Именно эти качества столь необходимы людям космической профессии», говорится в его письме.