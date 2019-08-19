Пилотам предложили улететь на орбиту после посадки лайнера на кукурузном поле

«Самой высокой наградой каждому члену этого героического экипажа было бы официальное предложение от руководства госкорпорации „Роскосмос“ и Центра подготовки космонавтов о подаче документов на прохождение конкурсного отбора в космонавты. Ведь пилоты, на деле доказали свою способность быстро, хладнокровно и правильно решать чрезвычайно сложные задачи. Именно эти качества столь необходимы людям космической профессии», говорится в его письме.
Эту инициативу оценил летчик-космонавт Михаил Корниенко, отметив, что не видит в этой идее ничего плохого, пишет ura.ru.
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин пригласил всех членов экипажа самолета Airbus A321 на космодром Байконур, чтобы 25 сентября увидеть запуск космического корабля.
На вопрос, поедет ли пилот по приглашению Рогозина на Байконур, Юсупов ответил: «Хотелось бы очень поехать. А там — как получится».
Лайнер А321 «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку 15 августа из-за попадания птиц в оба двигателя. Командир экипажа посадил самолет на кукурузное поле. На борту находились 233 человека, все остались живы.