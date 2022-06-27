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Онлайн конференция «Алтай-Агро 2022» стартует завтра

Уже завтра, 28 июня начнется научно-практическая конференция «Алтай-Агро 2022». Напоминаем, что начало онлайн трансляции в 9.30 (время указано в г. Барнауле, +4 часа к МСК).

Научно-практическая конференция «Алтай-Агро».
Научно-практическая конференция «Алтай-Агро».
Фото: altapress.ru

Программа конференции представлена двумя крупными «блоками»:

1
Животноводство
  • Фермы будущего уже сегодня. Версия поставщиков.
  • Инвестиции в инновации. Первые результаты. Версия практиков.
  • Доильные залы: новые проекты. Экономический эффект и отдача.
2
Растениеводство
  • Сибирские селекционеры — от опытов к закромам Родины.
  • Ответ практиков: эксперименты в поле. Что может дать элитное зерно.
  • Семеноводческий андеграунд. Кто остается с нами. Перспективы использования импортных сортов.

Состав спикеров конференции впечатляет. Здесь ученые, практики, руководители крупных компаний, представители Министерства сельского хозяйства РФ и Алтайского края.

Познакомиться с программой конференции можно по ссылке

А здесь можно зарегистрироваться, чтобы получить ссылку на онлайн-трансляцию, запись эфира и все материалы конференции.

Телефоны для справок: +7 (3852) 63-35-25, 65−81−07

Не пропустите главное аграрное событие года, подпишитесь на онлайн-трансляцию.

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