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Жизнь
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Прятавшегося от приставов должника нашли по его видеоблогу

Житель Мурманской области похвастался перед подписчиками своего видеоблога, что умело прячется от судебных приставов и они его никогда не найдут. Запись посмотрели приставы и благодаря ней нашли должника. Об этом сообщили в областном управлении ФССП.

Судебные приставы.
Судебные приставы.
r22.fssprus.ru

Как рассказали в ведомстве, мужчина не платил алименты. Его долг составил более 280 тыс. рублей. Приставы искали его и наткнулись на видеоблог, который тот ведет. На своем канале алиментщик вел трансляцию того, как переезжает на новую съемную квартиру.

Должник поведал зрителям, что находится в розыске и не может назвать адрес, но упомянул, что недалеко находится благоустроенный водоем. Эта информация и попавший в кадр вид из окна позволили приставу найти дом, этаж и квартиру, из которой велась трансляция. В итоге должника-видеоблогера доставили в отдел судебных приставов для дачи пояснений.

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