Специалисты назвали три самых солнечных дня лета 2018 на Алтае

Самым солнечным днем лета 2018 года в Горном Алтае стало 1 июня. Второе и третье места пришлись на 15 июня и 17 августа. К таким выводам пришли специалисты группы компании «Хевел», которая является инвестором кластера возобновляемой энергетики в Республике Алтай и развивает пять солнечных электростанций, сообщили «Новости Горного Алтая».

1 июня объем дневной солнечной выработки всех электростанций достиг 274,8 тыс. Кв/ч. Какова была выработка 15 и 17 августа, не уточняется. За лето было 75 солнечных дней, в которые показатели выработки электроэнергии превысили нормативные.

За 92 летних дня совокупная выработка пяти солнечных электростанций общей мощностью 40 МВт составила более 18 млн Кв/ч.

Республика Алтай — первый в России регион, где формируется кластер возобновляемой энергетики. Первая СЭС мощностью 5 МВт была запущена в сентябре 2014 в селе Кош-Агач при личном участии президента России Владимира Путина. На тот момент это был первый подобный объект такой мощности в стране.

Сейчас на территории региона работают две солнечные станции в Кош-Агаче (10 МВт), по одной в Усть-Кане (5 МВт), Онгудае (5 МВт) и Майме (20 МВт), последние две станции были построены в 2017 году. Они начали поставлять энергию на оптовый рынок в декабре прошлого года.

В этом году началось строительство третьей очереди Майминской солнечной станции мощностью 5 МВт и солнечной станции в селе Иня на 10 МВт. Строительство планируется завершить в первом квартале 2019 года. При этом новые солнечные электростанции начнут поставлять электроэнергию в сеть с апреля 2019 года.

Глава Республики Алтай Александр Бердников неоднократно подчеркивал, что для сохранения высоких экологических стандартов, бережного использования природного потенциала стратегия развития Горного Алтая строится по принципам «зеленой экономики», которая не только не вредит природе, но и способствует ее сохранению. Развитие солнечной генерации — большой шаг в достижении данной цели.

Ранее сообщалось, что к 2022 году суммарная установленная мощность солнечных электростанций в Республике Алтай может достичь 145 МВт и регион не только сможет полностью обеспечить свои потребности в данном направлении, но и продавать излишки энергии.

Кроме того, правительство Республики Алтай совместно с рядом компаний, специализирующихся в сфере возобновляемой энергетики, обсуждает возможность создания сети объектов солнечной генерации с использованием сетевых накопителей энергии. Это позволит создать надежный источник энергоснабжения, не требующий резервирующих мощностей на сжигаемом топливе.