В ГИБДД показали, как будут выглядеть новые права с чипом

В новые права и СР будет встроен чип — в него будет вшита информация, которая будет дублировать ту, что указана непосредственно на самих документах. Это сделано для того, чтобы инспектор ГИБДД мог оперативно проверить достоверность документа.



В ведомстве также уточнили, что на правах также появится надпись на английском и французском языках. Однако о запуске прав нового образца нового поколения в обращение говорить пока рано — в ведомстве уточнили, что вопрос находится в начальной стадии проработки. Даже приблизительные сроки в МВД называть отказались.



Водительское удостоверение нового типа будут изготовлять на пластиковой основе. Лицевую сторону документа покроют защитной фоновой сеткой. В правом нижнем углу удостоверения появится изображение руля, меняющее при изменении угла зрения цвет с розового на зеленый.