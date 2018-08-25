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25 августа
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В ГИБДД показали, как будут выглядеть новые права с чипом

Госавтоинспекция на закрытом заседании представила новый формат водительских прав и свидетельства о регистрации (СР) транспортного средства. Изображения новых документов опубликовал сайт Autonews.ru.

Новые права с чипом.
Новые права с чипом.
autonews.ru

В новые права и СР будет встроен чип — в него будет вшита информация, которая будет дублировать ту, что указана непосредственно на самих документах. Это сделано для того, чтобы инспектор ГИБДД мог оперативно проверить достоверность документа.

В ведомстве также уточнили, что на правах также появится надпись на английском и французском языках. Однако о запуске прав нового образца нового поколения в обращение говорить пока рано — в ведомстве уточнили, что вопрос находится в начальной стадии проработки. Даже приблизительные сроки в МВД называть отказались.

Водительское удостоверение нового типа будут изготовлять на пластиковой основе. Лицевую сторону документа покроют защитной фоновой сеткой. В правом нижнем углу удостоверения появится изображение руля, меняющее при изменении угла зрения цвет с розового на зеленый.

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