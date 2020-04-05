Жители Алтая стали реже ходить за покупками, но больше набирают. Кстати, яблоки подорожали

По данным оперштаба на утро 5 апреля, в отношении 52 товарных позиций на региональном рынке отмечается стабилизация потребительского спроса.
«В связи с введением ограничительных мероприятий при снижении количества покупателей отмечается рост среднего чека», — говорится в сообщении.
Отмечается, что товары в магазинах представлены в ассортименте, товарные запасы — имеются.
В части ценовой ситуации изменения в основном в пределах 1%. Максимальный рост цен отмечен на муку пшеничную (2,6%) и яблоки (1,3%).
По данным управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры на 5 апреля, из 2042 объектов общественного питания обследовано 1988 объектов, из них закрыты — 838.
«1150 объектов осуществляют доставку продукции по заказам потребителей или на вынос без посещения», — отмечает ведомство.
Проводится ежедневный мониторинг спроса, запасов и стоимости продуктов, подчеркнули в управлении.