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12 сентября
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Алтайский волейболист выступит за сборную России на чемпионате мира

Воспитанник алтайского волейбола Ильяс Куркаев дебютирует на чемпионате мира. Он начался в Болгарии и Италии 9 сентября, сообщила «Катунь 24».

Волейбол.
Волейбол.
Олег Богданов

Уроженец Бийска вошел в состав сборной России. Первый матч национальная команда проведет 12 сентября.

24 сборные разделены на 4 подгруппы. В следующий раунд пройдут по 4 команды из каждой группы.

  • Группа «А»: Италия, Аргентина, Бельгия, Доминиканская Республика, Словения, Япония.
  • Группа «B»: Бразилия, Нидерланды, Египет, Канада, Китай, Франция.
  • Группа «С»: Россия, Австралия, Камерун, Сербия, США, Тунис.
  • Группа «D»: Болгария, Польша, Иран, Куба, Финляндия, Пуэрто-Рико

Расписание матчей сборной России (по времени Алтайского края):

  • 12 сентября, 22:00. Россия — Австралия,
  • 15 сентября, 1:30. Россия — Тунис,
  • 16 сентября, 1:30. Россия — США,
  • 17 сентября, 22:00. Россия — Камерун,
  • 19 сентября, 1:30. Россия — Сербия,

Игры второго этапа состоятся 21−23 сентября, игры третьего этапа — 26−28 сентября, полуфиналы — 29 сентября, матч за третье место и финал — 30 сентября. Сборная России — действующий чемпион Лиги наций и чемпион Европы, сообщает «Алтайский спорт».

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