Алтайский волейболист выступит за сборную России на чемпионате мира

Уроженец Бийска вошел в состав сборной России. Первый матч национальная команда проведет 12 сентября.
24 сборные разделены на 4 подгруппы. В следующий раунд пройдут по 4 команды из каждой группы.
- Группа «А»: Италия, Аргентина, Бельгия, Доминиканская Республика, Словения, Япония.
- Группа «B»: Бразилия, Нидерланды, Египет, Канада, Китай, Франция.
- Группа «С»: Россия, Австралия, Камерун, Сербия, США, Тунис.
- Группа «D»: Болгария, Польша, Иран, Куба, Финляндия, Пуэрто-Рико
Расписание матчей сборной России (по времени Алтайского края):
- 12 сентября, 22:00. Россия — Австралия,
- 15 сентября, 1:30. Россия — Тунис,
- 16 сентября, 1:30. Россия — США,
- 17 сентября, 22:00. Россия — Камерун,
- 19 сентября, 1:30. Россия — Сербия,
Игры второго этапа состоятся 21−23 сентября, игры третьего этапа — 26−28 сентября, полуфиналы — 29 сентября, матч за третье место и финал — 30 сентября. Сборная России — действующий чемпион Лиги наций и чемпион Европы, сообщает «Алтайский спорт».