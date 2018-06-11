Оперативная съемка. На Алтае мать двоих детей отправили в колонию за убийство

По данным СУ СКР по Алтайскому краю, вечером 10 декабря 2017 года в одном из жилых домов Горно-Алтайска во время совместного распития спиртных напитков между бывшими сожителями возник конфликт. Они ругались по поводу того, с кем будет жить их 7-летний сын.

В ходе ссоры 58-летний местный житель нанес побои бывшей сожительнице и ушел спать. После того, как он уснул, женщина взяла с печки молоток и не менее 15 раз ударила спящего мужчину по голове. Потерпевший скончался на месте происшествия. Утром следующего дня, забрав сына, сельчанка уехала в Онгудай.

С учетом всех обстоятельств суд назначил женщине наказание в виде 9 лет лишения свободы. Двоих детей осужденной органы опеки передали родственникам по материнской линии. Приговор суда в законную силу еще не вступил, женщина может его обжаловать.