Оперативная съемка. На Алтае мать двоих детей отправили в колонию за убийство

В Горно-Алтайске вынесли приговор 33-летней жительнице села Онгудай за убийство бывшего сожителя. Женщина забила молотком мужчину после того, как он ее избил.
По данным СУ СКР по Алтайскому краю, вечером 10 декабря 2017 года в одном из жилых домов Горно-Алтайска во время совместного распития спиртных напитков между бывшими сожителями возник конфликт. Они ругались по поводу того, с кем будет жить их 7-летний сын.
В ходе ссоры 58-летний местный житель нанес побои бывшей сожительнице и ушел спать. После того, как он уснул, женщина взяла с печки молоток и не менее 15 раз ударила спящего мужчину по голове. Потерпевший скончался на месте происшествия. Утром следующего дня, забрав сына, сельчанка уехала в Онгудай.
С учетом всех обстоятельств суд назначил женщине наказание в виде 9 лет лишения свободы. Двоих детей осужденной органы опеки передали родственникам по материнской линии. Приговор суда в законную силу еще не вступил, женщина может его обжаловать.
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