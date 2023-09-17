Какие продукты категорически нельзя употреблять при запорах, рассказал врач

Вздутие, частные запоры, тошнота, боли в жовте - все это означает, что ваш кишечник стал "лениться". Такие проблемы нельзя откладывать в долгий ящик.
При таких проблемах врач-гастроэнтеролог рекомендует отказаться от фастфуда, покупных соусов, изделий из белой муки, сладостей, черного чая и какао.
Отмечается, что при длительном запоре еда начинает бродить, а также раздражает слизистые.
Для улучшения самочувствия нужно включить в свой рацион больше клетчатки.
Из чего получить клетчатку
Ее можно получить как из овощей и фруктов, так и из других продуктов.
- листовая зелень;
- бурый рис;
- каши из цельных злаков.
Очень важно пить кисломолочные продукты, такие как кефир или йогурт. Особенно полезны домашние продукты на закваске.
Ранее в российских аптеках почти закончился антидепрессант "Прозак".