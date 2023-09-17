17 сентября
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Здоровье

Какие продукты категорически нельзя употреблять при запорах, рассказал врач

Чаще всего запоры случаются из-за нарушения перистальтики, передает "Мослента".

Унитаз, сантехника.
Унитаз, сантехника.
СС0

Вздутие, частные запоры, тошнота, боли в жовте - все это означает, что ваш кишечник стал "лениться". Такие проблемы нельзя откладывать в долгий ящик.

При таких проблемах врач-гастроэнтеролог рекомендует отказаться от фастфуда, покупных соусов, изделий из белой муки, сладостей, черного чая и какао.

Отмечается, что при длительном запоре еда начинает бродить, а также раздражает слизистые.

Для улучшения самочувствия нужно включить в свой рацион больше клетчатки.

Из чего получить клетчатку

Ее можно получить как из овощей и фруктов, так и из других продуктов.

  • листовая зелень;
  • бурый рис;
  • каши из цельных злаков.

Очень важно пить кисломолочные продукты, такие как кефир или йогурт. Особенно полезны домашние продукты на закваске.

Ранее в российских аптеках почти закончился антидепрессант "Прозак".

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